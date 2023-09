﻿Trotz Baukrise: Elmenhorst bei Rostock macht alten Milchviehbetrieb zu Bauland

Elmenhorst. Knapp zwei Kilometer Luftlinie bis zum Strand ist wohl die beste Legitimation für den Namen des künftigen neuen Baugebietes in Elmenhorst: „Ostseeblick“. Die Gemeinde hat aus dem Areal der alten Milchviehhalle im Sommer nun den Aufstellungsbeschluss über ein neues B-Plan-Gebiet genehmigt. Am nördlichen Dorfrand könnten bald Einfamilien-, Mehrfamilien- oder Reihenhäuser entstehen.

Bevor eine Erschließung des etwa 4,3 Hektar großen Gebietes aber überhaupt beginnen kann, muss die gesamte alte Landwirtschaftsanlage abgetragen werden. Dazu gehört nicht nur die alte Halle, in der womöglich geschützte Fledermausarten leben, sondern auch alte brüchige Baumbestände. Eine alte Betondecke müsste entfernt werden. Zudem können sich Probleme mit Altlasten einer ehemaligen Tankstelle auf dem Gelände auftun.

Auf dem orange markierten Gelände zwischen Pappel- und Strandweg in Elmenhorst soll Bauland entstehen. © Quelle: Jessica Tschöke

Gemeinde muss noch über Ferienvermietung entscheiden

Etwa zwei von den insgesamt 4,3 Hektar des B-Plan-Gebietes könnten nach jetziger Einschätzung künftig für Wohnbebauung genutzt werden. Im Verlauf des B-Plan-Verfahrens müssen die Gemeindevertreter allerdings noch darüber bestimmen, ob die künftigen Wohnungen und Häuser auch an Feriengäste vermietet werden dürfen.

„Vor allem die Nachfrage nach Wohnungen ist groß. Rostock hat ein großes Wohnungsproblem, der Bedarf ist groß. Auch deswegen wollen wir das Gebiet entwickeln.“ Uwe Barten, Bürgermeister der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen. © Quelle: Bert Scharffenberg

Bürgermeister Uwe Barten betont: „Vor allem die Nachfrage nach Wohnungen ist groß. Rostock hat ein großes Wohnungsproblem, der Bedarf ist groß. Auch deswegen wollen wir das Gebiet entwickeln.“ Dass der Markt für Neubauten zurzeit schwierig ist, sei dem Gemeindeoberhaupt klar. Bislang stehe aber erst der Aufstellungsbeschluss für das Areal des alten Milchviehbetriebes.

Das Gelände der ehemaligen Milchviehanlage in Elmenhorst bei Rostock soll bald zu Bauland werden. © Quelle: Martin Börner

Bürgermeister hofft auf Entschärfung der Baukrise

„Bis es an die Erschließung geht, wird es bestimmt noch ein gutes Jahr dauern“, so Barten. Der Planer sei jetzt am Werk. Er hoffe, dass sich die Baukrise bis dahin wieder etwas entschärft habe. Auch in Elmenhorst/Lichtenhagen beobachte man den Neubau- und Immobilienmarkt mit Sorge. Viele Gemeinden rund um Rostock haben Baugebiete – vor allem für Einfamilienhäuser erschlossen – und werden ihre Grundstücke nun nicht los.

Der Bürgermeister sehe aber auch, dass es schwierig bei den Bestandsimmobilien in seiner Gemeinde sei: „Einige Häuser, gebaut in den 1990er-Jahren, stehen zum Verkauf, aber die Leute warten vergebens auf gute Kaufangebote.“

Wie viele Grundstücke im „Ostseeblick“ entstehen werden, sei jetzt noch nicht klar. Die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen aber wächst. Zurzeit leben rund 4300 Menschen in Rostocks Nachbargemeinde.

