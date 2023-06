﻿Trotz Baukrise: Rostock hält an Kesselborn-Campus und Warnowbrücke fest

Rostock. Fachkräftemangel, hohe Kosten für Material und vor allem gestiegene Zinsen haben die Konjunktur in der Baubranche jäh abgewürgt. In Rostock sollen geplante Vorzeige-Projekte trotzdem durchgezogen werden, versicherten Stadt und Ospa beim Rostocker Immobilientag.

Wie sieht es aus beim Kesselborn-Campus neben dem Hauptbahnhof? Erst vor wenigen Wochen musste die Ospa einen herben Dämpfer einstecken, nachdem die Bürgerschaft die Multifunktionsarena mit 3000 Plätzen – wichtiges Element der Anlage – wieder abbestellte. Der übrige Campus kommt trotzdem. „Wir gehen von einem Baubeginn 2024 aus“, sagte Matthias Horn-Augustin, Geschäftsführer der Ospa Immobilien GmbH. In „vier bis fünf Jahren“ könnte das derzeit noch brachliegende Areal dann komplett bebaut sein.

Auf den Dächern sollen Bäume wachsen

Horn-Augustin präsentierte überarbeitete Entwürfe für den neuen, „kleinen Stadtteil“. Es bleibt bei dem 80-Meter-Hochhaus. Statt der Arena soll es zwei andere Gebäude geben, in denen unter anderem die Ospa selbst einzieht. Die gesamte Bebauung soll sehr klimafreundlich erfolgen. Regenwasser wird beispielsweise in einem Rückhaltesystem gesammelt und aufbereitet, um die riesigen Freiflächen zu bewässern, die rund ein Drittel des drei Hektar großen Areals ausmachen. Auf den Dächern soll es Gärten geben, in denen nicht nur Rasen sprießt, sondern auch große Bäume Schatten spenden.

„Ich habe von dem geplanten Kesselborn-Campus in der Zeitung gelesen. Wahrscheinlich werden dadurch noch mehr Flächen versiegelt“, befürchtet der 38-jährige Tobias Tammert aus Rostock, hier mit seiner Tochter Annika. © Quelle: Martin Börner

Zu den Hauptnutzern gehört die Autovermietung Sixt, die einen großen Teil ihrer Rostocker Verwaltung hier ansiedeln will. Ein Hotel ist geplant, Wohnungen und eine kleinere Sporthalle. Das Fachpublikum beim Immobilientag wirkte angetan. Ein Zuhörer lobte das „internationale Flair“. Das Ganze kostet nach früheren Angaben mindestens 100 Millionen Euro.

Große Industrieansiedlungen liegen auf Eis

Vertreter der Branche berichteten von sonst eher stockenden Geschäften. „Ende des Jahres wird es wieder besser“, hofft Mirko Baumann, Prokurist in der Deutschland-Filiale von CBRE. Der amerikanische Immobiliendienstleister vermittelt große Projekte für Logistik- und Industrieansiedlungen.

„In Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch viele freie Flächen“, erklärte der Manager, der bekannte internationale Firmen nach MV holte. Namen dürfe er „natürlich nicht sagen“. Allein Amazon baute in den vergangenen Jahren mehrere Verteilzentren im Nordosten. Zurzeit passiere aber so gut wie nichts, so Baumann. Alle würden warten, dass die Nachfrage wieder anspringt.

Ex-Buga-Projekte erst 2030

Auch die Stadt hält an ihren Plänen rund um das „Rostocker Oval“ fest, will sich aber Zeit lassen. „Rostock 2030, ein Blick in die Zukunft“, nannte Stadtplaner Robert Strauß seinen Vortrag zu den Großprojekten entlang der innerstädtischen Wasserkante vom Stadthafen über den Osthafen nach Gehlsdorf, die zum Teil von der abgesagten Bundesgartenschau 2025 stammen.

Mandy Witt (47) findet es schade, dass die Grünfläche am Hauptbahnhof bebaut werden soll. „Beim Spazierengehen habe ich hier schon Rehe und Hasen gesehen“, sagt die Rostockerin. © Quelle: Martin Börner

Rostocks „neue Visitenkarte“

Archäologisches Landesmuseum, Fußgänger- und Radfahrer-Klappbrücke über die Warnow nach Gehlsdorf, das Vorzeige-Wohngebiet Warnow-Quartier – alles soll gebaut werden, nur eben etwas später. „2030 plus“ wäre auch möglich, so Strauß. Zuletzt waren Befürchtungen laut geworden, der nötige Hochwasserschutz-Ausbau im Stadthafen könnte die Vorhaben komplett aushebeln. Nun soll beides zusammen angepackt werden. Mit dem Ergebnis, dass die „Plaza“ – künftiges Zentrum des Stadthafens mit Landesmuseum und Warnowbrücke – auf 3,50 Meter Höhe über Normalnull nach oben gelegt wird. Der Platz soll Rostocks „neue Visitenkarte“ werden.

„Immobilien an der Ostsee in Wassernähe laufen fast so gut wie immer“, sagt Makler Rainer Buller aus Klütz. © Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Makler: Bayern und Berliner kaufen alles

Zurück in die Gegenwart des Immobilienmarktes. „Im Moment ist eine Ruhephase“, sagt die Berliner Maklerin Alexandra Tams, die auch an der Ostsee Geschäfte macht. Bei Büroimmobilien seien die Preise teilweise um 20 Prozent eingebrochen. „Zinsanstieg, Corona, mehr Homeoffice. Da ist vieles auf einmal passiert“, sagt Tams.

Es wird kaum noch etwas angeboten, meint Makler Rainer Buller aus Klütz in Nordwestmecklenburg. „Die Leute warten, weil sie glauben, dass die Zinsen bald wieder fallen. Aber das könnte ein Trugschluss sein.“ Immobilien an der Ostsee in Wassernähe liefen aber fast so gut wie immer. Wohlhabende Berliner und zunehmend auch Bayern würden alles kaufen, was der Markt hergibt.

