﻿Trotz Blaulicht: Streifenwagen bei Unfall in Rostock demoliert

Auf dem Land in einem kleinen Dorf in Mecklenburg haben sich Mandy Weber und Axel Keller ihren Lebenstraum erfüllt. Ihr Hofcafé Villa Landchic in Klein Sien (Landkreis Nordwestmecklenburg) feiert Anfang November den 5. Hofgeburtstag. Was das Café so besonders macht und warum die Menschen hierherfahren.