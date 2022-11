﻿„Trucker Babes“ auf Kabel 1: Tamara aus MV über ihren Teufel und die Trennung von ihrer großen Liebe

Auf der 31. Gastro-Messe in der Hansemesse in Rostock dreht sich in diesem Jahr alles um Hightech. Neben Servierrobotern, die gekonnt den Gästen die Getränke bringen, zeigen Ofenhersteller, was ihre neuen Produkte so alles drauf haben. Wie lange es dauert, rohe Kartoffeln in knusprige Kartoffelspalten zu verwandeln und wer die beste Wildwurst in MV herstellt.