﻿Bekannt aus „Tüll & Tränen“ bei Vox: Sissy aus Sanitz sorgt auf Hochzeiten für das perfekte Brautkleid

Sanitz. Einfach mal machen, es könnte ja gut werden oder sogar noch besser. Das dachte sich auch Sissy Gutschmidt, als sie vor zwei Jahren mit fünf Brautkleidern im Auto loszog, um Bräute glücklich zu machen.

Mitten in der Coronakrise macht sich Sissy Gutschmidt 2020 selbstständig. „Ich hatte im Radio gehört, dass Bräute gerade nur noch online ihre Kleider shoppen können. Da wollte ich helfen“, erzählt Sissy Gutschmidt die Initialzündung für ihre Idee.

Gehört, getan. „Ich wollte schon immer selbstständig sein“, fügt die 36-Jährige hinzu, die noch am gleichen Abend am Computer sitzt, um ihr eigenes Logo zu gestalten. Sie kauft sich fünf Hochzeitskleider und bietet ihren mobilen Brautkleidservice über die sozialen Netzwerke an. „Daran gedacht, dass es so gut funktioniert, habe ich in dem Moment nicht“, gibt sie offen zu.

Bei Sissy in Sanitz finden Bräute romantische Hochzeitskleider. © Quelle: Martin Börner

Den mobilen Brautmodenservice bietet die Unternehmerin heute noch an. Inzwischen gibt es auch einen Showroom im Niekrenzer Gutshaus in Sanitz-Niekrenz, in dem heiratswillige Bräute zwischen romantischen Brautkleidern auswählen können.

In der Vox-Sendung „Tüll & Tränen“ mit dabei

Und das sogar mit oder ohne laufende Kamera. Denn Sissy Goldschmidt ist nun Bestandteil der beliebten Vox-Serie „Tüll und Tränen“, in der Bräute bei der meist tränenreichen Anprobe gefilmt werden. „Der Ansturm seit der ersten Ausstrahlung ist sagenhaft“, erklärt die gebürtige Satowerin. Als sie in der ersten Sendung einen Brautpulli mit glitzernder Aufschrift präsentiert, kommt sie danach bei der Bearbeitung der Anfragen kaum hinterher.

Um diesen Pulli haben sich die Bräute nach der ersten Folge von „Tüll & Tränen“ bei Vox gerissen. © Quelle: Martin Börner

Die zierliche Blondine betreibt ihren „Traumfrau“-Laden neben ihrem normalen Arbeitsleben als Hobby aus purer Leidenschaft. „Ich möchte gar nicht von den Hochzeitskleidern leben müssen, damit es immer eine Freude bleibt, das zu tun.“ Zweifel kennt die gelernte Friseurin nicht. „Ich habe keine Angst, sonst fährt man ja nur mit Halbgas, und das ist nichts für mich.“

Sissy macht am liebsten alles selbst

Dabei hat sie nie von Brautkleidern geträumt, sondern viel mehr, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. So macht sie alles am liebsten ganz allein. „Ich möchte nichts von anderen machen lassen, sondern unabhängig sein.“

Sogar die stimmungsvolle Inneneinrichtung hat sie selbst gestaltet und sich aus Kupferrohren passende Kleiderständer gebaut. Wenn es mal eine Änderung an den Kleidern gibt, setzt sich Sissy selbst an die Nähmaschine und setzt die Wünsche ihrer Kundinnen um. Auch die Strumpfbänder schneidert sie selbst.

Sissy Gutschmidt hat auch Brautschuhe im Angebot. © Quelle: Martin Börner

„Ich wollte das! Ich bin glücklich“

„Ich habe auch vorher keinen zu meiner Idee befragt, sondern einfach losgelegt. Ich wollte das! Wenn man fragt, kriegt man nur dumme Antworten“, lächelt die Brautkleidexpertin selbstbewusst. „Wenn ich mal auf die Nase falle, dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen muss.“

Doch zurzeit läuft es wie am Brautfadenschnürchen. „Ich bin sehr glücklich und zufrieden, dass ich das hier geschafft habe“, sagt Sissy Gutschmidt selbst ein bisschen verwundert, aber mit Stolz über ihren Erfolg in nur zwei Jahren.

Zielstrebig erfüllt sie sich ihre Träume

Ihre Kleider, die in eigens dafür genähten Kleiderhüllen auf den Kupferrohren hängen, sind allesamt im romantischen Stil mit viel Spitze. „Manchmal erinnert es ein bisschen an Omas Tischdecke, aber angezogen sieht es traumhaft aus“, strahlt sie.

Bei den Filmaufnahmen für die Sendung „Tüll und Tränen“ laufe alles ganz normal ab, damit es authentisch bleibe. Dafür wird Sissy jetzt auch schon mal beim Einkaufen erkannt, wenn die Leute rufen: „Ich kenn’ Sie aus dem Fernsehen.“

Wen bringen die Bräute am liebsten zur Kleiderauswahl mit? „Die meisten wollen am besten alle Freundinnen mitbringen, aber viele kommen auch mit ihrem Partner, weil sie Wert auf seine Meinung legen.“

Zielstrebig wie sie ist, hat Sissy Gutschmidt für 2023 noch einen Traum auf ihrem Zettel. „Ich möchte auch Traurednerin werden. Dieser Moment, zwei Menschen miteinander zu vermählen, das stelle ich mir wunderschön vor.“