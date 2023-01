﻿Turmleuchten 2023: 45 000 Zuschauer genießen Lichtshow über Warnemünde

Mit einer emotionalen Show aus Laser, Feuerwerk, Musik und Lichtshow unter dem Motto „Für Euch“ ist Rostock-Warnemünde ins neue Jahr gestartet. Was die 45 000 Besucher am Leuchtturm erlebt haben und wie die Organisatoren die Veranstaltung bewerten.

Rostock. Mehr als 45 000 Menschen sind am Sonntag in Warnemünde beim traditionellen Turmleuchten ins neue Jahr gestartet. Nach der Absage 2021 und der coronabedingten Verschiebung im vergangenen Jahr fand die Traditionsveranstaltung endlich wieder am 1. Januar statt.

„Für uns war es unbeschreiblich, wieder zusammen zu sein und ohne Beschränkungen arbeiten zu können“, sagte Torsten Sitte von der Hanseatischen Eventagentur, der Chef der 90-köpfigen Crew und als Regisseur für die Inszenierung zuständig ist. Unter dem Motto „Für Euch“ ging es in diesem Jahr um Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und für den Zusammenhalt der Gesellschaft sorgen.

Erinnerung an verstorbenen Leuchtturmchef Klaus Möller

Besonders emotional wurde es, als an jene erinnert wurde, die in diesem Jahr nicht mehr dabei sein konnten – unter anderem den früheren Warnemünder Leuchtturmchef Klaus Möller, der im September verstorben ist und zuvor ein wesentlicher Baustein des Turmleuchtens und Freund der Crew war.

Atemberaubende Lichteffekte beim Warnemünder Turmleuchten 2023 © Quelle: Martin Börner

Seine Familie und der Nachfolger an der Vereinsspitze, Mathias Stagat, waren am Abend natürlich live dabei. „Die Atmosphäre war unvergesslich“, lobte Stagat, der wie viele andere von der Inszenierung teilweise zu Tränen gerührt wurde.

Turmleuchten ist Wirtschaftsfaktor für Warnemünde

Für das Ostseebad und die Hansestadt ist das Turmleuchten aber auch ein Wirtschaftsfaktor: Viele Hotels und Ferienwohnungen sind durch die Veranstaltung gut oder sogar ausgebucht. Für Tourismusdirektor Matthias Fromm war deshalb klar, dass er sich stärker einbringt. Denn Inflation und die aktuellen Krisen haben auch das Turmleuchten in Gefahr gebracht. „Viele Sponsoren wollten zwar, konnten aber nicht mehr so unterstützen, wie früher. Aber die Veranstaltung ist für die Stadt viel zu wichtig, als dass wir darauf verzichten könnten“, so Fromm.

Deshalb wird das Turmleuchten mittlerweile von der Hanseatischen Eventagentur und der Tourismuszentrale gemeinsam veranstaltet. Letztere sorgt beispielsweise für das Verkehrs- und Sicherheitskonzept.

Um zu verhindern, dass Menschen die Dünen stürmen, wurden die sensiblen Küstenschutzbereiche eingezäunt. Auch die Promenade war in verschiedene Bereiche geteilt und bot allein 20 000 Besuchern Platz. „Nach meiner Kenntnis ist trotz der vielen Besucher alles gut gelaufen“, bilanzierte Matthias Fromm kurz nach dem Turmleuchten. Die Polizei war mit rund 160 Landes- und Bundesbeamten im Einsatz, auch das DRK und die Feuerwehr sorgten vor Ort für Sicherheit.

Kein Eintritt beim Warnemünder Turmleuchten 2024

Für die Organisatoren steht fest: Nach dem Turmleuchten ist vor dem Turmleuchten. „Ich habe schon gesagt, dass wir das nächstes Jahr gern ganz genau so wieder machen“, erklärte Matthias Fromm. Nachdem bei der coronabedingten Verschiebung des letzten Turmleuchtens in den April noch Eintritt genommen wurde, soll die Traditionsveranstaltung nun weiter so bleiben, wie aus den Jahrzehnten zuvor bekannt: Ohne Eintritt und für alle.

„Wobei wir bei den Besucherzahlen gar nicht auf Rekordjagd sind“, sagt Torsten Sitte. So wie in diesem Jahr könnte es gerne bleiben. „Uns reizt vor allem die Einmaligkeit: An Neujahr am Leuchtturm diese tolle Veranstaltung machen zu dürfen, die es in der Form nirgendwo sonst in Deutschland gibt“, sagt er zufrieden.