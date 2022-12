﻿Song-Premiere in Warnemünde: Das spielen Ola Van Sander und Bad Penny beim Turmleuchten

Achtmal hat Ola Van Sander bereits beim Warnemünder Turmleuchten gespielt – auch in diesem Jahr sind der Musiker und seine Band Bad Penny wieder dabei. Im Vorprogramm sorgen sie für gute Stimmung. Warum er das Neujahrsspektakel so liebt und was zu hören sein wird.

Rostock. „Wo de Ostseewellen trecken an den Strand, wo de gäle Ginster bleught in’ Dünensand“, heißt es in einem plattdeutschen Heimatlied von Martha Müller-Grählert. Und es wird am 1. Januar in Warnemünde neu erklingen – jedoch in einer wesentlich rockigeren Version.

„Das ist ungewöhnlich für uns“, gibt Ola Van Sander, Sänger der Band Bad Penny, die am Neujahrstag im Vorprogramm des traditionellen Turmleuchtens spielen wird, zu. „Wir haben versucht, das etwas zeitgemäßer zu machen. Mit dem Song wollen wir eine Heimatdichterin ehren. Den Song kennen ja viele.“

Eine Herzensangelegenheit

Bereits achtmal ist Ola Van Sander beim Turmleuchten aufgetreten. Für den 59-Jährigen eine Herzensangelegenheit. „Ich war schon immer Fan der Veranstaltung. Auch, als ich noch nicht selbst hier gespielt habe“, sagt er und erklärt: „Das ist ein herrliches Ereignis. Es sind zwar viele Menschen da, aber die Atmosphäre ist familiär und ungezwungen.“ Das Turmleuchten sei das größte Neujahrsevent in Europa – die Inszenierung aus Licht, Lasershow, Musik und Feuerwerk habe Tradition. „Das ist ein Riesen-Ereignis – 80 000 Menschen sind in Warnemünde zu Gast. Das muss man auch erst einmal bewältigen – das ist eine enorme Leistung aller Beteiligten. Es ist schön, wie alles gut aufeinander abgestimmt ist.“

Das ist noch zu hören

Die Rostocker Band Bad Penny ist bekannt für ihren keltischen, nordischen Folkrock. Auch davon werden die Besucher des Neujahrsspektakels hören. „Wir waren in diesem Jahr in Galway in Irland und haben jetzt den Song ,Galway Girl‘ von Steve Earl aufgenommen“, verrät der Musiker. „Kurz vor dem Turmleuchten erscheint das Video und das Lied hat dann am 1. Januar hier in Warnemünde Premiere.“ Was außerdem nicht fehlen darf bei Bad Penny: Aloha Heja He. „Den Hit spielen wir jedes Mal – da können die Zuschauer mitmachen, mittanzen, mitsingen.“

Programm und Infos Am Neujahrstag sind ab 10 Uhr die Seestraße zwischen Heine- und Alexandrinenstraße sowie der Straße am Leuchtturm gesperrt. Ab 14 Uhr ist der Autoverkehr östlich der Wagner-Straße und nördlich der Rostocker Straße nicht mehr erlaubt. Damit die Besuchermassen auch gut hin- und zurückfinden, werden deutlich mehr Busse und Bahnen fahren. Die Züge in doppelter Länge pendeln im Sieben-Minuten-Takt in Richtung Rostock Hauptbahnhof. Die Busse bekommen wieder eine eigene Spur auf der Stadtautobahn. Ab 15 Uhr können Gäste bereits etwas an der Promenade erleben – dann ist der Soft Start mit Bühnenprogramm und vielen kulinarischen Ständen geplant. Ola Van Sander und seine BAnd treten gegen 17.15 Uhr auf. Die große Show startet 18 Uhr.

„Für euch“ – ein ideales Motto

Das Motto lautet in diesem Jahr „Für Euch“ und stellt gleich mehrere Faktoren in den Vordergrund: „Wir werden in diesem Jahr das Jubiläum zu 125 Jahre Warnemünder Leuchtturm und den Verlust von Klaus Möller in den Fokus rücken. Als Vorsitzender des Leuchtturm-Vereins waren ihm seine Mitglieder immer wichtig. Sie sorgen dafür, dass das Warnemünder Wahrzeichen heute in so einem guten Zustand ist. Und: Ohne sie gäbe es auch kein Turmleuchten“, sagt Torsten Sitte, Leiter der Inszenierung von der Hanseatischen Eventagentur.

Ola Van Sander hat eine weitere Interpretation des Mottos. „Das passt perfekt. Als Musiker sind wir ja immer für die Zuschauer – für euch – da und sorgen dafür, dass alle mal abschalten können.“ Der Mann aus Börgerende-Rethwisch würdigt außerdem den verstorbenen Leuchtturmchef. „Klaus Möller war ja mit dem Turmleuchten sehr eng verbunden.“ Im September hat Van Sander solo auf dem Leuchtturm gespielt – in Erinnerung an das Warnemünder Urgestein.

Gutes Jahr für die Band

Mit dem zurückliegenden Jahr ist Van Sander sehr zufrieden. „Ich hatte so viele Auftritte wie nie“, betont er glücklich. 150 Mal spielte er – mal mit und mal ohne Band – auf kleineren und größeren Veranstaltungen. Dabei wurde es manchmal durchaus stressig. „Am 3. Juni waren wir noch in Irland und haben dort gespielt, einen Tag später habe ich bei der Möwen-Suite im Kurhausgarten Warnemünde mitgemacht“, sagt er und lacht. Am 25. Dezember folgt nun die „Irish Scottish Wiehnacht“ im Kamp-Theater in Bad Doberan.

Das Turmleuchten sei ein weiteres Highlight gewesen. 2022 konnte es coronabedingt erst im Frühjahr stattfinden. „Das war auch schön, aber ich freue mich, dass es nun wieder traditionell an Neujahr stattfindet.“ Erinnerungen an die Inszenierung hat er viele. „2019 haben wir zum 20. Jubiläum im Hauptprogramm gespielt – zusammen mit den Rostocker Chören“, nennt er ein Beispiel.

Nun freut er sich, in 18 Tagen wieder auf der Bühne am Leuchtturm stehen zu können – vor 80 000 Menschen. „Das ist schon etwas Besonderes – auch wenn die Leute verschwimmen und man die Masse an Zuschauern gar nicht so greifen kann.“