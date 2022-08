Vier Restaurants von Rostock bis Rügen sind heiß auf die TV-Koch-Krone. Mit gutem Essen und Top-Service wollen die Kandidaten punkten. Die Dreharbeiten fanden im Juli statt. Nun verrät der Sender, wann die neuen Folgen im Fernsehen zu sehen sind.

Rostock. Die Show ist ein Dauerbrenner, die Kandidaten heiß auf den Sieg: Gut eine halbe Million Menschen schalten täglich den Fernseher ein, wenn auf Kabel Eins bei „Mein Lokal, dein Lokal“ die Pfannen glühen und Gastronomen um den Sieg kämpfen. Nun stellen sich vier Restaurants aus Mecklenburg-Vorpommern dem Kochwettstreit.

Ins Rennen gehen das Gutshaus Kubbelkow auf der Insel Rügen, das am Golfplatz Rostock-Warnemünde gelegene Lokal „Cut & Chill“, die Stadtscheune in Rostock-Laage und das Restaurant des Hotels Meergut in Kühlungsborn. Gedreht wurde bereits im Juli. Nun steht fest, wann die neuen Folgen aus MV gesendet werden.