Ein 25-Jähriger soll der friedlichen Demo zum 30. Jahrestag der ausländerfeindliche Ausschreitungen von Lichtenhagen den Hitlergruß gezeigt haben – und wurde in der Nacht selbst zum Opfer. Videos zeigen, was am Tag vor dem Angriff geschehen sein soll. Waren sie der Auslöser für den Racheakt?