﻿Uber Eats startet in Rostock: Welche Restaurants dabei sind und wie es funktioniert

Ob asiatisches, indisches oder amerikanisches Essen: Rostockern, die künftig viel Hunger und wenig Zeit haben, wird bei Uber Eats eine breite Palette an Gerichten geboten. Mehr als 30 Lokale in der Hansestadt sind dabei. Die Macher versprechen, die Speisen in 30 Minuten an den Ort der Wahl zu bringen. Alle Infos.

Mithilfe der Uber-Technologie kann man sich sein Lieblingsessen genau dorthin bestellen, wo man gerade ist – in die eigenen vier Wände, ins Büro oder in den Park.

Rostock. Das dürfte nach dem Geschmack derjenigen sein, die das Essen Rostocker Restaurants lieber bequem zu Hause oder am Arbeitsplatz als im Lokal genießen möchten: Ein neuer Bestelldienst startet in der Hansestadt und verspricht die Lieferung binnen 30 Minuten.

Uber Eats, die Plattform für Essenlieferungen, legt in Rostock los und baut damit die Verfügbarkeit seiner Angebote in Mecklenburg-Vorpommern aus. Nutzer können ihr Lieblingsessen nun auch in der Hansestadt über die Uber-Eats- und die Uber-App sowie online bestellen.

Offizieller Auftakt in der Hansestadt ist Montag (12. Dezember), erste Lokale sind aber schon jetzt verfügbar. Laut einen Uber-Sprecher kooperieren zum Start mehr als 30 Rostocker Restaurants mit Uber Eats und bieten ihre Gerichte auf der Plattform an. Liefergebiet und Restaurantzahl sollen kontinuierlich ausgebaut werden. Nutzer können aus einer breiten Auswahl regionaler und internationaler Küchen wählen und sich das Essen an den Ort ihrer Wahl liefern lassen – beispielsweise nach Hause, ins Büro oder direkt in den Park am Fischerdorf.

Gastronomen wollen kulinarische Vielfalt liefern

Das Angebot ist vielfältig: Von japanischen Spezialitäten aus dem Restaurant „Sushilicious“ über indische Speisen aus dem „Tamarinde“ bis hin zu Pizza von „Enjoy Pizza“ ist für jeden Geschmack etwas dabei.„Zusammen mit Uber Eats wollen wir zeigen, dass unsere traditionell japanischen Spezialitäten nicht nur bei uns im Restaurant ein echtes Erlebnis sind, sondern auch in den eigenen vier Wänden sehr gut schmecken“, sagt Marcus Münzner, Betreiber von Sushilicious. „Wir freuen uns sehr auf den Startschuss von Uber Eats in Rostock und die damit verbundene Möglichkeit, unseren Kunden kulinarische Vielfalt und zuverlässigen Lieferservice per intuitive App-Bestellung zu bieten.“

Bestellen und bargeldlos bezahlen – so geht’s

So funktioniert es: Nutzer wählen ihre Lieblingsgerichte über die App aus. Die Technologie im Hintergrund verbindet die Restaurants mit den Kunden. Die Nutzer können in der App genau nachvollziehen, wie weit der Zubereitungsprozess fortgeschritten ist. Bezahlt wird bequem und bargeldlos in der App, zum Beispiel mit Kreditkarte, per Apple Pay oder Paypal, aber auch Barzahlung ist möglich.

Die Auslieferung in Rostock übernehmen zum Start die Restaurants selbst. Sie dürfen ihre Lieferkosten und -gebiete selbst festlegen, so der Uber Eat-Sprecher. Zu Beginn sind alle Stadtteile außer Warnemünde, Gehlsdorf und Toitenwinkel abgedeckt, das Liefergebiet werde aber mit steigender Nachfrage bei Kunden und Lokalen ausgeweitet.

Perspektivisch wolle Uber Eats in Rostock zusammen mit lokalen Lieferfirmen einen Lieferservice anbieten. „Es ist ein Rundum-sorglos-Paket: Die teilnehmenden Restaurants haben dann keinen Extra-Aufwand, aber Extra-Einnahmen. Sie können sich auf dass konzentrieren, was sie am besten können: kochen. Den Rest übernehmen dann die Kuriere.“ Die Lieferzeit von der Bestellung bis zum Kunden liege bei Uber Eats Unternehmensangaben zufolge weltweit im Durchschnitt bei unter 30 Minuten. Dies soll auch in Rostock möglichst schnell erreicht werden.

Viele Anfragen vor Uber-Eats-Start in Rostock

Auf den Bestelldienst haben viele Rostocker anscheinend gewartet. „Allein im letzten Jahr haben wir in Rostock rund 5000 Bestellversuche über Uber Eats registriert“, so der Uber-Sprecher. „Wir sind guter Dinge, dass es in Rostock gut laufen wird.“

Uber Eats ist eigenen Angaben zufolge eine der weltweit führenden Apps für Essenslieferungen und will dafür sorgen, dass das Bestellen von Essen genauso einfach ist wie das Buchen von Fahrten. Weltweit ist Uber Eats in mehr als 11 000 Städten auf sechs Kontinenten verfügbar. In Deutschland gibt es den Dienst in fast 60 Städten.