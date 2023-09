﻿Udo Lindenberg in „geheimer Undercover-Aktion“ in Rostocks Kunsthalle: „Absoluter Knaller!“

Rostock. Promi-Besuch in Rostocks Kunsthalle: Udo Lindenberg hat der ihm gewidmeten Schau einen Besuch abgestattet. Er habe sich „auf die Socken wie ein Detektiv“ gemacht, verrät er seinen Followern in einem Post auf Instagram, den er am Donnerstag veröffentlicht hat.

Er habe „mit meinen Geheimräten in einer nächtlichen undercover Aktion“ spioniert. Von der Ausstellung ist Lindenberg begeistert. Sie sei „echt ein absoluter Knaller“. Er habe „ganz vergessen, wie viel Wahnsinn und Genie doch in so ein einziges Leben rein passt“, schreibt er.

Fans können Lindenberg bald im Fernsehen sehen

Der Besuch hat Udo Lindenberg nachhaltig beeindruckt. „Ich bin immer noch völlig geplättet.“ Was er erlebt hat, können Fans demnächst im Fernsehen sehen. Er habe „ein paar Stories“ für die „Nordreportage“ erzählt, die am 26. September im NDR laufen soll.

Eigentlich sollte der 77-jährige Musiker und Maler Anfang September der ihm gewidmeten Schau einen Besuch abstatten. Den Termin musste Lindenberg aber wegen eines kaputten Knies kurzfristig absagen. „Alles easy leude – nur Sportverletzung am Knie“, beruhigte er damals seine Fans. „Ewiges Konditionsgejogge, Bühnenaction ohne Ende.“

Die Ausstellung „Malerei, Musik & Große Show“ hat sich seit der Eröffnung am 1. Juni zu einem Besuchermagneten entwickelt. Sie ist bereits um zwei Monate bis zum 29. Oktober verlängert worden.

