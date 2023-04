﻿Udo Lindenberg kommt nach Rostock: Kunsthalle feiert Musik und Kunst des Rockstars

Zur Person

Lindenberg wurde am 17. Mai 1946 in Gronau (Westfalen) geboren. In den 60er Jahren begann er seine musikalische Karriere als Schlagzeuger in Jazzbands unter anderem mit Peter Herbolzheimer. Später gründete Lindenberg sein berühmtes „Panikorchester“ und gilt seit den 70er Jahren als größter lebender deutscher Rockstar.