﻿Kunsthalle Rostock hat den Hut auf: Pre-Opening der Lindenberg-Schau mit dem Panikorchester

Rostock. Die Rostocker Kunsthalle hat diesen Sommer den Hut auf. Los ging es am Mittwoch, 31. Mai, in den frühen Abendstunden. Mega-Alarm vor der Bühne. Jede Menge Hüte, Sonnenbrillen, coole Vibes – rund 300 geladene Gäste tauchten ein ins Udoversum. Auch wenn der Meister fehlte. Udo Lindenberg musste sein Konzert in Rostock Anfang der Woche wegen einer Grippe absagen.

Aber sein Panikorchester war trotzdem locker am Start. Und: „Udo lässt euch ausrichten, dass er diesen Sommern auf jeden Fall nach Rostock kommt – versprochen!“ Sänger Ole Feddersen, seit zwölf Jahren Counterpart im Panikorchester und mit 49 Jahren noch ein Jahr jünger als die Combo, rief’s ins Publikum und die Menge rastete aus.

Im Publikum waren zahlreiche Udo-Fans. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Und dann bekam das Volk sein Udopium. „Reeperbahn“, „Ich mach mein Ding“ oder „Sie spielte Cello“ – Rostock zeigt sich textfest. Handys in die Höhe, Prosecco und Pilsken an Frau und Mann und macht euch mal locker in den Hüften. 300 geladene Gäste, sagen wir mal 50plus, aus Wirtschaft, Kultur, Sport, Politik und Medien wippten und klatschten im Takt.

Unter den Gästen auch die OZ-Leser Andreas (59) und Kirsten Richter (58) aus Teterow, Ivonne Gau (46) und ihr Bruder Marko Schneider (51) aus Ribnitz-Damgarten und Petra (51) aus Rostock. Sie hatten Tickets über die OZ-Leseraktion gewonnen.

OZ-Leser Petra Schorning (v.l.) aus Rostock, Marko Schneider und Ivonne Gau aus Ribnitz-Damgarten und Andreas Richter und Kirsten Richter aus Teterow haben über die OZ- Tickets für das Pre-Opening zur Lindenberg-Ausstellung in der Rostocker Kunsthalle gewonnen und stoßen gemeinsam mit Prosecco an. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Andreas Richter ist seit seiner Kindheit Udonaut. Er sagt: „Udo begleitet mich schon mein Leben lang. Als Jugendlicher habe ich vor dem Radio gesessen und seine Songs aufgenommen und mir auf Kassette zusammengeschnippelt. Meistens haben die Moderatoren dazwischen gequatscht. Außer bei NDR 2 – die haben Udos Songs früher ausgespielt.“

Besucher in der Udo-Lindenberg-Schau. Die geladenen Gäste durften am Mittwoch exklusiv durch die Ausstellung wandeln. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Ausstellung „Udo Lindenberg – Malerei, Musik und Große Show“ wird am 1. Juni um 11 Uhr mit einer Vernissage in der Rostocker Kunsthalle eröffnet. Die Schau läuft bis 28. August. Gezeigt werden Fotografien, Tour-Poster, Malerei, die berühmten Likörelle Lindenbergs und Videos, in der unteren Etage des Museums laufen Udo-Songs.

