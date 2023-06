Schon 3000 Besucher: Lindenberg-Schau in der Kunsthalle Rostock begeistert

Forstbehörde übernimmt Brandwache

Wald- und Moorbrand Göldenitz: Feuerwehr beendet Löscheinsatz

Während in Lübtheen der Waldbrand die Einsatzkräfte fordert, werden die Löscharbeiten in Göldenitz am Mittwoch beendet. Vor einer Woche war in einem Waldgebiet im Süden des Landkreises Rostock ein Feuer ausgebrochen.