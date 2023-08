„Udo schlägt alle Rekorde“: Lindenberg-Schau in Rostock wird verlängert

Flüchtlinge in Nordwestmecklenburg

Beim Bürgerentscheid am 27. August in Grevesmühlen über das Thema Flüchtlingsunterkünfte gibt es keine Abstimmung per Brief. Nur in den Abstimmungslokalen können die Grevesmühlener ihr Kreuz machen. Dafür hagelt es reichlich Kritik, auch von der Bürgerinitiative.