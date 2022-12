﻿Brutaler Überfall: Jugendliche verletzen Fußgängerin bei Raubversuch in Rostock

Es ist ein Schock für eine Mittsechzigerin gewesen, die am Donnerstagvormittag im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel unterwegs war. Auf offener Straße versuchten Jugendliche, die Frau zu überfallen. Die Täter liefen letztendlich ohne Beute davon – denn die Betroffene wehrte sich.

Rostock-Toitenwinkel. Zwei Jugendliche haben am Donnerstagvormittag im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel eine Frau auf offener Straße überfallen. Sie griffen die Fußgängerin am helllichten Tage an und wollten ihr die Handtasche entreißen.

Es blieb jedoch beim Versuch, denn die Frau setzte sich zur Wehr und schlug die jungen Täter in die Flucht. Sie verletzte sich bei dem Vorfall. Zu dem Einsatz kam es nach Polizeiangaben kurz nach 10 Uhr in der Pablo-Picasso-Straße.

Den Schilderungen der Beamten zufolge war die Mittsechzigerin zu Fuß auf Höhe einer Kindertagesstätte unterwegs. Plötzlich näherten sich ihr die beiden Jugendlichen im geschätzten Alter von 13 bis 15 Jahren. Sie attackierten die Frau und versuchten mit aller Macht, ihre Handtasche zu entreißen. Doch die Dame wehrte sich offenbar so energisch, dass die Angreifer von ihrem Vorhaben abwichen und davonliefen. Die Mittsechzigern stürzte bei dem Raubversuch zu Boden und verletzte sich dabei leicht.

Rostocker Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes

Neben der Polizei kam auch ein Rettungswagenteam zum Einsatz, das die Schürfwunden und anderen Sturzverletzungen der Frau behandelte. Die Polizei setzte im näheren Umfeld mehrere Streifenwagen ein und fahndete nach den flüchtigen Tätern. Die Beamten stellten schließlich zwei Jugendliche fest, auf die die Täterbeschreibung passte. Nun müssen die polizeilichen Ermittlungen zeigen, ob es sich tatsächlich um die Täter handelt. Die Polizei hat wegen des versuchten Raubes entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

