﻿Ukrainer feiern erstmals im Dezember Weihnachten: „Damit meine Kinder schnellstmöglich integriert werden“

In Deutschland, wie hier in Rostock, haben sich viele ukrainische Flüchtlinge schon an das neue Weihnachtsdatum gewöhnt.

Der Krieg in der Ukraine hat viel verändert, auch die Einstellung zu Weihnachten. Denn traditionell feiern die meisten Ukrainer am 6. Januar – so wie die Menschen in Russland. Nun wollen das viele nicht mehr und feiern lieber mit den anderen Europäern. Die OZ hat mit Geflüchteten in Rostock gesprochen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket