﻿Ukrainerin aus Charkiw hilft jetzt im Rostocker Zukunftsladen

Auf der Sondersitzung des Kreistages am Mittwoch wollten die Upahler Einwohner in der Bürgerfragestunde noch einmal ihren Protest verkünden. Doch daraus wurde nichts. Beate Falkner, Einwohnerin der Gemeinde, beschreibt in ihrem Leserbrief, was die Menschen in der Region bewegt.