﻿„Ulmicum“ der Uni Rostock nimmt Form an: Bau der Bibliothek soll im Frühjahr starten

Rostock.Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Die alten Baracken zwischen den denkmalgeschützten Backsteingebäuden und den S-Bahn-Gleisen sind Geschichte. Wo derzeit Sand, Beton und Unkraut dominieren, soll schon bald die neue Bibliothek für die Geisteswissenschaftler der Universität Rostock stehen. Sie ist Teil des sogenannten „Ulmicums“, dem künftigen Großcampus für die Philosophische Fakultät mit ihren 14 Instituten und 30 Fächern – darunter Sprachen, Geschichte und Lehrerbildung – und mehr als 3500 Studierenden.

Vom Ausgang der Station „Parkstraße“ soll sich das neue Gebäude entlang der Gleise ziehen, drei bis vier Stockwerke, inklusive Untergeschoss. Die Anzahl variiert, weil auf dem Grundstück gut vier Meter Höhenunterschied überwunden werden müssen. Insgesamt soll die neue Bibliothek so hoch werden wie die bestehenden Häuser in der Arno-Holz-Straße, so Andreas Boye, Projektleiter bei der Staatlichen Bau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern (SBL MV).

Schlechte Bedingungen im „Bebel-Tower“ sind bald Geschichte

Die Behörde ist zuständig für die – nach Fertigstellung der neuen Notaufnahme der Unimedizin in der Schillingallee im vergangenen Frühjahr – nun größte Baustelle des Landes, das „Ulmicum“. Dazu gehören neben der Bibliothek auch neue Seminar-, Instituts- und Verwaltungsräume für die Philosophen, angehende Lehrer und Juristen. Sie alle sollen künftig auf dem Campus in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) lernen.

Die Pläne für den Campus in der Rostocker Ulmenstraße kennen SBL-Dezernentin Ulrike Pannier und Projektleiter Andreas Boye in- und auswendig. © Quelle: Katrin Zimmer

Die Zeit der Seminare im Plattenbau in der August-Bebel-Straße ist dann vorbei. Die schlechten Lernbedingungen im „Bebel-Tower“ hatten Studierende zuletzt Anfang des Jahres bei einer Bildungsdemonstration in der Innenstadt öffentlichkeitswirksam kritisiert. Das Gebäude musste im vergangenen Sommer wegen Mängeln beim Brandschutz für mehrere Tage geräumt werden. Die Forderung: Der Bau des „Ulmicums“ müsse schneller vorankommen.

Tatsächlich stammen erste Pläne für den neuen Großcampus aus dem Jahr 2011, vorangetrieben durch den damaligen Rektor Prof. Wolfgang Schareck und MV-Kultusminister Mathias Brodkorb (SPD). Im Sommer 2019 wurde dann der Siegerentwurf des internationalen Architektenwettbewerbs vorgestellt. Den konnte das Berliner Büro BHBVT für sich entscheiden. Ihre Vision: die Gestalt der einstigen Kasernen-Gebäude in eine moderne Form mit viel Glas bringen und den Platz „Am Röper“ zum Eingangsportal des Campus machen.

Den internationalen Wettbewerb zur Gestaltung der neuen Gebäude auf dem Ulmencampus hatte das Berliner Büros BHBVT für sich entschieden. © Quelle: BHBVT Gesellschaft von Architekten mbH Berlin

Nachdem das Gelände an den S-Bahn-Schienen plangemacht wurde und die Baustelle derzeit ruht, sollen noch im Juli wieder die Bagger rollen. Ein Regenwassersammelbecken, das unter dem Parkplatz an der Arno-Holz-Straße liegt, muss verschoben werden, damit es mit den neuen Leitungen zusammenpasst, die für die künftige Bibliothek notwendig sind, so SBL-Projektleiter Boye. Der Parkplatz wird künftig nicht mehr nutzbar sein. Bewohner der KTV, die dort eine Stellfläche gemietet hatten, wurden bereits informiert.

Ulmencampus wird bei laufendem Betrieb zur Großbaustelle

Für die neue Bibliothek sollen laut SBL-Dezernentin Ulrike Pannier bis Ende des Jahres die notwendigen Ausschreibungen erstellt werden, im Frühjahr dann der Startschuss für den Neubau fallen. Die Baustelle werde auf dem ehemaligen Exerzierplatz der Kaserne – der großen grünen Rasenfläche inmitten des Campus – eingerichtet.

Platz zum Sitzen, Lernen und Entspannen sollen Studierende künftig zwischen den neuen Gebäuden an der S-Bahn-Station sowie auf der Freifläche „Am Röper“ finden. Eine gigantische Treppenanlage soll den neuen Eingang zum Campus in der Ulmenstraße bilden, eine barrierefreie Rampe wird sie begleiten. „Das wird die Spanische Treppe von Rostock“, sagte Pannier.

Zwischen den denkmalgeschützten Backsteingebäuden und den S-Bahn-Gleisen soll die neue Bereichsbibliothek für die Geisteswissenschaftler der Universität Rostock entstehen. © Quelle: Katrin Zimmer

Wann die neue Bibliothek, das Herzstück des „Ulmicums“, stehen wird, dazu wollten sich die Zuständigen beim SBL nicht äußern. Bei der Vorstellung des Siegerentwurfs im Sommer 2019 war noch davon die Rede gewesen, dass der gesamte Komplex 2025 fertig sein sollte. Aus heutiger Sicht ist dieser Termin nicht mehr haltbar.

Denn zum Projekt gehört auch die Sanierung der bestehenden Häuser 2 und 3. In das kleinere soll künftig die Juristische Fakultät einziehen – seit vergangenem Jahr wird das Gebäude laut Angaben des SBL schadstoffsaniert – das größere bekommt zudem neue Leitungen. Sie sind zu großen Teilen mehr als 150 Jahre alt.

Sportwissenschaftler machen Platz für Archäologen

Bereits kurz vor der Fertigstellung steht laut SBL-Dezernentin Pannier das neue Hauptquartier der Sportwissenschaftler der Uni Rostock Am Waldessaum. Die sind bisher ebenfalls noch auf dem Campus in der Ulmenstraße untergebracht – passenderweise in der einstigen Exerzierhalle.

Sobald der Umzug über die Bühne gebracht ist, soll die ebenfalls saniert und für die Archäologen nutzbar gemacht werden. Das alles sind laut SBL Bausteine des Großprojekts „Ulmicum“, der zusammengerechnet größten Baustelle in MV.

Die Uni Rostock in Zahlen Die Universität Rostock wurde 1419 gegründet und gilt damit als älteste im Ostseeraum. Die Alma Mater besteht aus neun Fakultäten im klassischen Sinne und einer interdisziplinären Abteilung. Sie verbindet die vier Departments: „Leben, Licht und Materie“, „Maritime Systeme“, „Altern des Individuums und der Gesellschaft“ und „Wissen-Kultur-Transformation“. Zum Ende des Jahres 2022 waren 12 665 Studierende immatrikuliert, davon mehr als 3500 Studienanfänger. Mit rund 2500 Mitarbeitern ist die Universität Rostock einer der größten Arbeitgeber im Land sowie in der Hansestadt. Im April 2023 wurde Prof. Elizabeth Prommer zur neuen Rektorin der Alma Mater ernannt. Die 57-jährige Kommunikationswissenschaftlerin mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft ist nach 908 Rektoren die erste Frau an der Spitze der Hochschule.

Insgesamt investiert das Land Mecklenburg-Vorpommern rund 101 Millionen Euro in das „Ulmicum“. „Unser Ziel ist, damit die Lern- und Arbeitsbedingungen am Standort zu verbessern und die Attraktivität des geisteswissenschaftlichen Studiums in Rostock zu erhöhen“, sagte MV-Finanzminister Heiko Geue (SPD). Es sei ein wichtiges Projekt für die Universität, die Stadt und damit auch das Land.

