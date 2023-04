﻿Er war das Gesicht von Aida: Sprecher Hansjörg Kunze muss bei Kreuzfahrt-Reederei gehen

Rostock. Der Rostocker Kreuzfahrt-Riese Aida Cruises setzt den Umbau seiner Führungsriege fort – und dieses Mal betrifft es das wohl bekannteste Gesicht der Kussmund-Reederei: Der langjährige Vize-Präsident und Unternehmenssprecher Hansjörg Kunze geht mit sofortiger Wirkung bei Aida von Bord. Das bestätigte das Reise-Unternehmen am Montagnachmittag.

Erst kurz vor Ostern hatte sich die Aida-Mutter, der US-Kreuzfahrtgigant Carnival, bereits vom Aida-Mitgründer und Costa-Chef Michael Thamm getrennt. Nun muss binnen weniger Tage das nächste Ur-Gestein gehen. Nachfolger von Kunze wird Sven Jacobsen.

Rekord-Mann und Medaillen-Gewinner

Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Bronze der DDR, Bronze-Gewinner bei den Olympischen Spielen, Europa-Rekord-Läufer: Schon vor seiner Zeit bei Aida Cruises gehörte Hansjörg Kunze zu den prominentesten Rostockern. 1959 in der Hansestadt geboren, machte er sich zu DDR-Zeiten weltweit als Leistungssportler einen Namen: Er trat für den SC Empor Rostock an, holte 1981 den Europa-Rekord über 5000 Meter. Kunze lief die Strecke in damals phänomenalen 13:10,40 Minuten.

Hansjörg Kunze – damals schon erfolgreicher Langstreckenläufer und Sportidol – entzündet die Spartakiade-Flamme bei der Kinder - und Jugendspartakiade des Bezirkes Rostock im alten Eisstadion. © Quelle: Rainer Schulz

Sieben Jahre später holte er bei den Olympischen Spielen in Seoul ebenfalls über die 5000 Meter Bronze, musste sich Silber-Gewinner Dieter Baumann nur um Hundertstel geschlagen geben. Bis heute ist Kunze der Leichtathletik treu: Seit Anfang 2022 ist er Präsident des Leichtathletikverbandes MV.

DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik: Über 10 000 Meter wurde am 1984 der WM-Dritte Hansjörg Kunze (SC Empor Rostock, l.) DDR-Meister. Er entschied das Rennen nach etwa 8.000 Metern zu seinen Gunsten, als er sich von Vize-Weltmeister und Titelverteidiger Werner Schildhauer (SC Chemie Halle, r.) absetzen konnte. © Quelle: Wolfgang Kluge / Bundesarchiv

Erst Antenne, dann Aida

Nach der Wende startete Kunze dann erneut durch – als Chefreporter beim privaten Radiosender Antenne MV, später auch beim Fernsehsender RTL. Anfang der 2000er Jahre managte er die Rostocker Bewerbung um olympische Segel-Spiele. Die Hansestadt wollte gemeinsam mit Leipzig Olympia 2012 austragen. Vergebens.

O-Ton, bitte: Hansjörg Kunze (links) war als Chefreporter von Antenne MV auch an den Stars immer dicht dran – zum Beispiel an Hansa-Ikone René Rydlewicz. © Quelle: OZ-Archiv

2004 holte schließlich Aida Kunze an Bord. Eine Investorengruppe um die Hamburger Reeder Horst Rahe und Nikolaus Schües hatte 1993 die ehemals staatseigene Deutsche Seereederei der DDR übernommen, 1996 die Kreuzfahrtreederei Aida gegründet. Die Kussmund-Flotte brauchte nun jemanden, der sie nach außen vertrat – Hansjörg Kunze.

Er wurde Vize-Präsident der Reederei, verantwortlich für Kommunikation und Nachhaltigkeit. Jahrelang folgte Kunze auch seinem „Ziehvater“ Michael Thamm mit nach Italien: Mehrere Jahre verantwortete er auch die Pressearbeit für die italienische Reederei Costa Crociere, stand Journalisten unter anderem nach dem Untergang der „Costa Concordia“ auf der Insel Giglio Rede und Antwort.

Fast 20 Jahre lang prägte Kunze das Bild von Aida maßgeblich. In Journalisten-Kreisen gilt er als „hart, aber fair“. Als jemand, der für seine Firma lebt und sich auch in kritischen Phasen stets vor das Unternehmen und die Mitarbeiter stellt. Ehrgeizig, mit Kampfgeist und bestens vernetzt in Sport, Politik, Kultur und Gesellschaft. Nun will er – so ist zu hören – mehr Zeit mit seiner Frau Steffi, seinen Kindern und Enkeln verbringen. Und Kunze will reisen – privat, nicht mehr dienstlich.

Carnival baut im Konzern um

Nun verlässt Kunze die Brücke. Er ziehe sich aus dem „operativen Bereich“ zurück, stehe Aida „mit seiner hervorragenden Expertise und seinen wertvollen Branchenkenntnissen weiterhin beratend“ zur Seite. So schreibt es Reederei-Chef Felix Eichhorn in einer Mitteilung. „Hansjörg Kunze hat großartige Arbeit für die Ausrichtung von Aida Cruises geleistet. Er prägte die positive Unternehmenswahrnehmung in der Öffentlichkeit, positionierte Aida als starke Marke. Wir bedanken uns herzlich für sein langjähriges, leidenschaftliches Engagement.“

Ein Leben für die Kussmund-Schiffe: Hansjörg Kunze zeigte den Journalisten aus aller Welt stets die neuesten Schiffe. © Quelle: Hartmut Klonowski

Ähnlich äußerte sich erst vor wenigen Tagen der Mutterkonzern über Kunzes Ziehvater, Michael Thamm. Der Aida-Manager der ersten Stunde musste überraschend den Carnival-Konzern verlassen, bei dem er zuletzt zu den wichtigsten und bestbezahlten Führungskräften gehörte. Insider sagen, der neue Konzern-Chef Josh Weinstein wolle die Carnival-Gruppe komplett neu aufstellen – schlanker und vor allem jünger. Für Aida soll das mehr Selbstständigkeit bedeuten.

Der „Neue“ war schon bei Haribo und Nivea

Kunzes Posten als Vize-Präsident hat bereits am Montag der 51 Jahre alte Sven Jacobsen übernommen. Jacobsen kann bereits auf zahlreiche Stationen in der PR-Arbeit großer Unternehmen zurückblicken: So war er für den Waschmittel-Hersteller Henkel, die MediaMarkt-Saturn-Gruppe und den Nivea-Hersteller Beiersdorf tätig. Bei Beiersdorf blieb Jacobsen nicht mal zwei Jahre, ähnlich lief es beim Automobil-Zulieferer Benteler.

Von 2015 bis 2018 war er Sprecher des Gummibärchen-Produzenten Haribo. Jacobsen war danach Wirtschaftsförderer und Stadtmarketing-Chef der Stadt Offenburg. Aida-Chef Eichhorn sagt über ihn: „Jacobsen ist ein ausgewiesener Fachmann im Kommunikations- und Nachhaltigkeitsbereich.“