﻿Umstrittene Anweisung aus Schwerin: Südstadt-Klinik Rostock soll keine Schlaganfall-Patienten mehr behandeln

Rostock. Bei Schlaganfällen geht es um Sekunden. Sie entscheiden über Leben und Tod, über vollständige Genesung oder bleibende Schäden. In MV zwingt das Gesundheitsministerium nun aber Rettungsdienste und Notärzte, Schlaganfallpatienten nicht mehr in die nächstgelegene, sondern ausschließlich in „zertifizierte“ Kliniken einzuliefern.

Vor allem in Rostock sorgt das für Wirbel, weil Schlaganfallpatienten laut der Weisung aus Schwerin nicht mehr ins Südstadt-Klinikum gebracht werden sollen. Dabei dürfe das Land Ärzten gar nicht vorschreiben, wie und wo sie Patienten zu behandeln haben, sagt die Chefnotärztin der Hansestadt, Dr. Claudia Scheltz. Pikant: Die Weisung, das Südstadt-Krankenhaus außen vor zu lassen, stammt von Ursula Claaßen, Abteilungsleiterin im Ministerium von Stefanie Drese (SPD). Claaßen sitzt auch im Aufsichtsrat der Universitätsmedizin Rostock (UMR).

Es geht um ein Zertifikat für die Behandlung von Schlaganfall-Patienten

Zwischen dem kommunalen Südstadt-Klinikum und der landeseigenen Uni-Medizin spitzt sich seit Jahren ein Konkurrenzkampf zu – der Kampf um Patienten und somit um Einnahmen. Während die Südstadt Jahr für Jahr Millionenüberschüsse erzielt und damit Neu- und Ausbauten finanziert, macht die UMR seit Jahren Verlust. 2022 verhalfen nur „Sondereffekte“ dem größten Krankenhaus des Landes zu einem Millionenplus.

Auch in Rostock erleiden immer mehr Patienten einen Schlaganfall (Symbolbild). © Quelle: OZ-Archiv

Dass Schlaganfallpatienten nun nur in sogenannten Stroke Units behandelt werden sollen, dürfte der UMR auch finanziell helfen. Bereits im Mai hatte der Direktor der Uni-Neurologie in einem Schreiben an die Hansestadt darauf gedrungen, Schlaganfallpatienten nur noch in „sein“ Krankenhaus einzuliefern. Die UMR ist als speziell auf die Behandlung von Schlaganfallpatienten eingestellte Klinik offiziell zertifiziert. Die Südstadt-Klinik erfüllt nach eigenen Angaben ebenfalls alle Vorgaben der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft für das Stroke-Unit-Zertifikat, hält beispielsweise ebenfalls rund um die Uhr Neurologen bereit.

Die offizielle Zertifizierung steht zwar noch aus, sei aber auch nicht nötig: Seit 2021 würden in der Südstadt akute Schlaganfallfälle behandelt, der Begriff „Stroke Unit“ ist zudem rechtlich nicht geschützt. „Am Standort ist die interdisziplinäre Expertise unter Gewährleistung des Facharztstandards, wie von der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft gefordert, vorhanden und durch die etablierten Dienstmodelle sichergestellt“, schreibt der Ärztliche Direktor des Klinikums Südstadt, Prof. Dr. Jan P. Roesner.

Chefnotärztin: Entscheidung ist rechtswidrig

Und dennoch: Abteilungsleiterin Claaßen hat nun Mitte August die Rettungsdienste angewiesen, Patienten mit Schlaganfallverdacht nur noch in eben jene zertifizierte Stroke Units einzuliefern. Als „überregionale Stroke Units“ weist sie die Uni-Kliniken in Rostock und Greifswald aus sowie die Krankenhäuser in Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund und Plau am See. Sie seien auch den „regionalen Schlaganfallzentren“ in Wismar, Güstrow und Ueckermünde vorzuziehen. Claaßen begründet das damit, dass erwiesenermaßen die Aussichten auf Rettung und vollständige Genesung der Patienten in diesen Einrichtungen höher seien.

Doch das will die Ärztliche Leiterin des Rostocker Rettungsdienstes nicht hinnehmen: Die Weisung von Claaßen sei rechtswidrig, schreibt Dr. Claudia Scheltz. Das Ministerium greife unerlaubt in die ärztliche Behandlungsfreiheit ein. Und das verbiete sich Scheltz für alle Notärzte und Rettungsassistenten in der Hansestadt.

Dr. Claudia Scheltz ist Rostocks Ärztliche Rettungsdienstleiterin und wehrt sich gegen die Weisung einer Schweriner Abteilungsleiterin. © Quelle: Ove Arscholl

Notärztin: Rostock braucht beide Kliniken

Gegenüber der OZ untermauert die Chefnotärztin ihre Kritik: Rund 100 Einsätze fahre der Rettungsdienst in Rostock pro Tag. „Bei den meisten Einsätzen haben wir es mit älteren Patienten zu tun. Denn mit steigendem Alter wächst auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie zum Beispiel einem Schlaganfall“, so Scheltz. Heißt: Immer häufiger müssen in Rostock Schlaganfälle behandelt werden. Die Region brauche beide Kliniken für diese Notfälle.

Besteht der Verdacht, dass ein Patient tatsächlich einen solchen Anfall erlitten hat, gehe es um Zeit. „Wir wollen und müssen die schnellstmöglich erreichbare geeignete Einrichtung anfahren. Und das kann in Rostock nun mal auch die Südstadt-Klinik sein.“ Jeder wisse um die Baustellen- und Verkehrslage in der Hansestadt. „Wenn wir nun partout in die Uni fahren sollen, kostet das im Zweifelsfall wertvolle Minuten. Das ist ein Risiko für die Patienten.“

„Die Südstadt kann das genau so gut“

Dass die Uni-Medizin immer die bessere Wahl sei, sieht Scheltz nicht so: „95 Prozent der Schlaganfälle lassen sich medikamentös behandeln. Lediglich in fünf Prozent der Fälle ist ein chirurgischer Eingriff nötig“, so Scheltz. Solche Operationen könne in der Tat nur die Uni-Klinik durchführen. Für den überwiegenden Teil der Fälle aber sei die Südstadt-Klinik genau so gut wie die UMR aufgestellt.

Die Weisung aus Schwerin greife des Weiteren nicht nur in die Behandlungsfreiheit der Medizin, sondern auch in den Wettbewerb der Kliniken ein. „Jeder Patient kann frei entscheiden, wo er behandelt werden möchte. Das darf auch durch eine Weisung des Landes nicht eingeschränkt werden.“

Die Uni-Medizin sagt auf OZ-Anfrage: „Die aktuelle Weisung des Ministeriums entspricht den Leitlinien der Schlaganfallversorgung. Zudem wird im Landesbettenplan gefordert, dass Patienten, die vom Rettungsdienst in eine andere Klinik gebracht wurden, unverzüglich in eine geeignete Klinik gebracht werden, die über eine zertifizierte Stroke Unit verfügt.“ Das Ministerium reagierte auf eine Anfrage der OZ zu dem Thema bisher nicht.

