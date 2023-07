﻿Umstrittene Aussagen von Friedrich Merz: CDU in MV stimmt regelmäßig für AfD-Anträge

CDU-Parteichef Friedrich Merz hat eine Debatte über den Umgang der Union mit der AfD ausgelöst. Nun stellt er klar: Eine Zusammenarbeit soll es auch auf kommunaler Ebene nicht geben. Doch CDU-Stimmen für AfD-Anträge sind in MV längst Alltag.

Rostock/Stralsund. Soll die CDU auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammenarbeiten oder gilt auch hier weiter die Brandmauer? Äußerungen von Parteichef Friedrich Merz sorgen für Aufregung in der Union. In MV schließt Landesparteichef Franz-Robert Liskow Kooperationen mit der Rechtsaußen-Partei grundsätzlich aus. Dass CDU und andere Parteien für Anträge der AfD stimmen, ist in Kommunalparlamenten in MV allerdings längst Alltag.