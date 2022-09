In mehreren Gartenlauben im Rostocker Stadtteil Lütten Klein ist eingebrochen worden. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Unbekannte brechen in Rostocker Gartenlauben ein

Rostock. Bislang unbekannte Täter sind in mehreren Kleingärten im Rostocker Stadtteil Lütten Klein eingebrochen. Der Polizei zufolge wurden nach einer Einbruchsmeldung am Dienstagvormittag insgesamt elf Einbrüche in Gartenlauben festgestellt.

Die Täter drangen jeweils gewaltsam in die Gartenhäuser ein und durchsuchten Schränke sowie Behältnisse. Beamte des Kriminaldauerdienstes konnten Spuren sichern, die jetzt ausgewertet werden. Der genaue Schaden kann noch nicht benannt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von OZ