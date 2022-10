Unbekannte Täter brechen Geldautomat in Rostocker Einkaufszentrum auf

Rostock. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend in einem Einkaufscenter im Rostock Stadtteil Evershagen einen Geldautomaten aufgebrochen. Die Polizei war am Montagmorgen von einem Mitarbeiter des Einkaufscenters Am Scharren über den Vorfall informiert worden. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mehrere tausend Euro. Ob und in welchem Umfang sogenannter Stehlschaden entstanden ist, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizei sucht nach Zeugen

Am Tatort wurde Spuren, darunter auch Videoaufzeichnungen, gesichert. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Sonnabend im Bereich der Betholt-Brecht-Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen mit Werkzeugen gesehen haben, sich telefonisch 0381 / 49 16 22 24 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mv.net zu melden

Von OZ