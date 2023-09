Unbekannten wollen Jogger in Rostock ausrauben und verletzen ihn mit einem Messer

Rostock. In Rostock haben zwei Täter mit einem Messer versucht, einen Jogger auszurauben. Der 20-Jährige sei am späten Donnerstagabend im Nordwesten der Hansestadt unterwegs gewesen, als ihn zwei Männer nach der Uhrzeit gefragt hätten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Nachdem er sein Handy hervorholte, hätten die beiden die Herausgabe gefordert. Der 20-Jährige habe sich geweigert. Es sei zu Handgreiflichkeiten gekommen.

Polizei sucht Zeugen

Nach ersten Erkenntnissen sollen die Männer mit einem Messer in Richtung des 20-Jährigen gestoßen haben. Dieser wurde demnach leicht verletzt. Der im Landkreis Vorpommern-Greifswald wohnende Mann habe nach dem versuchten Raub von seiner Unterkunft aus die Polizei verständigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

1,90 Meter groß

circa 20 Jahre alt

längere braun-gelockte Haare

Bekleidung: schwarzer „Alpha Industries“-Pullover

Und der andere:

circa 1,80 Meter groß

- korpulente Statur

Bekleidung: schwarze Hose mit weißem Logo, schwarzes T-Shirt

Wer hat am Donnerstag, 21. September gege 21 Uhr die körperliche Auseinandersetzung oder die Flucht der beschriebenen Täter im Bereich der Schleswiger Straße 4 beobachtet und/oder kann Hinweise zur Tat geben?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache entgegen.

OZ