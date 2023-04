Stau am Rostocker Kanonsberg: Autofahrer (89) prallt gegen Ampelmast

Schicksal

Am Samstagabend brannten mehrere Gegenstände in der Nähe des Zeltes des Obdachosen Daniel Klein in der Wolgaster Straße in Greifswald. Am Montag danach ist er verschwunden, die Stelle wurde beräumt. Gerüchte von einem tätlichen Angriff kursierten im Internet. Was wirklich geschah.