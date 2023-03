Unfall auf der Autobahn 19 zwischen Laage und Kavelstorf: Mehrere Autofahrer sind am 25. März von einem plötzlichen Wetterwechsel überrascht worden. Die A 19 musste vollgesperrt werden.

Hagelschauer überrascht Fahrer auf A 19: Vier Autos schleudern bei Laage in Leitplanke

Kavelstorf/Laage. Plötzliche Graupel- und Hagelschauer haben am Samstagnachmittag vier Fahrzeuge auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage ins Schleudern gebracht. Wie die Polizei am 25. März mitteilt, waren die Fahrer von der schlechten Sicht und der nassen Fahrbahn offenbar überrascht gewesen, sodass sie die Kontrolle über ihre Wagen verloren und in die Leitplanke gerieten. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Bei dem Unfall wurden zwei der beteiligten Fahrzeuge so sehr beschädigt, dass sie geborgen werden mussten. Zwei Personen verletzten sich leicht, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der Karambolage musste die A 19 vollgesperrt werden.