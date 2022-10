Nur ein Gurt bei acht Insassen: Ein Schwerverletzter bei Unfall auf A 19 bei Rostock

Eigentlich wollte sie Fleischereifachverkäuferin werden, doch Gina Salzmann schulte um und wurde Käse-Sommelière. Ihre Theke im E-Center Warnowpark in Rostock ist jetzt zur besten in ganz Deutschland gekürt worden. Was den Job ausmacht, wie es dazu kam, dass die junge Frau Käse-Expertin wurde – und welcher Käse im OZ-Test am besten schmeckt.