Auffahrunfall auf der A 20 bei Rostock: Sieben Verletzte – darunter zwei Kinder

Rostock Seawolves mit Personal-Problemen vor Heimspiel am Samstag gegen Würzburg – Coach hält sich bedeckt

Trainer Christian Held wusste beim Abschlusstraining am Freitagnachmittag noch nicht genau, welche seiner Spieler am Sonnabend gegen Würzburg zum Einsatz kommen können. Mehr als 4000 Zuschauer werden zu der Partie in der Rostocker Stadthalle erwartet.