﻿Schwerer Unfall auf der A 19 in Rostock – Autobahn Richtung Seehafen gesperrt

Unfall auf der A 19 an der Anschlussstelle Rostock-Süd

Auf der A 19 in Rostock hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos sind zusammengestoßen. Es gab mehrere Verletzte, darunter ein zwei Monate altes Baby. Die Autobahn zwischen Rostock-Süd und Rostock-Ost ist aktuell in Richtung Seehafen gesperrt.

