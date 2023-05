Unfall auf Parkplatz – 64-Jähriger wird eingeklemmt und schwer verletzt

Laufevent am Sund

Großer Spendenlauf für Hospiz in Stralsund: Schon über 140 Läufer angemeldet

Die Hochschul-Sportgemeinschaft hatte die Idee, das Hospiz „Gezeiten“ in Stralsund zu unterstützen, und das soll nun am 20. Mai mit einem Spendenlauf in die Tat umgesetzt werden. Die Resonanz ist großartig. Auch Sie können noch mitmachen.