Eine 60-Jährige ist bei einem Unfall auf der Stadtautobahn in Rostock schwer verletzt worden. Als sie angehupt und von rechts überholt wurde, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der überholende SUV-Fahrer flüchtete – meldete sich aber wenig später bei der Polizei.

Überholmanöver an Rostocker Stadtautobahn geht schief – Fahrerin wird bedrängt und bei Unfall schwer verletzt

Rostock. In Rostock ist eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B 103 am Freitagmorgen, 3. Februar, schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie von einem SUV-Fahrer auf der Kreuzung der Stadtautobahn und Güstrower Straße angehupt. Anschließend überholte er sie über den rechten Fahrstreifen. Die 60-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Auto und fuhr in den Leitplanken.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Rostocker Klinikum gebracht. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden, der insgesamt auf circa 15 000 Euro geschätzt wird.

Der 70-jährige SUV-Fahrer flüchtete erst vom Unfallort. Nach 45 Minuten meldete er sich dann aber doch bei der Rostocker Polizei. Im Zuge der Ermittlungen muss jetzt geklärt werden, ob es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos kam. Auch, warum die Frau überhaupt die Kontrolle über ihren Wagen verlor, muss noch geklärt werden.