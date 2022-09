﻿Tödlicher Unfall bei Sildemow: Seniorin stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen und Bus

Zwischen Sildemow und Rostock ist am Mittwochmorgen eine Rentnerin bei einem Verkehrsunfall gestorben. Offenbar kollidierten ein Auto, ein Lkw und ein Bus miteinander. Die Straße musste gesperrt werden, weswegen es zu einem Stau kam.

Rostock. Auf der L 132 in Sildemow, kurz vor dem Rostocker Ortseingang, hat sich am frühen Mittwochmorgen ein folgenschwerer Verkehrsunfall zugetragen. Eine 80-jährige Rentnerin kam dabei ums Leben. Sie stieß mit ihrem Fahrzeug frontal mit einem Lastwagen zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 6.45 Uhr zu dem Unglück. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 80-Jährige am Steuer ihres Hyundai von der Rostocker Nobelstraße in der Südstadt kommend und in Richtung Papendorf unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes am Südblick geriet der Wagen ins Schlingern und kam schließlich nach links in den Gegenverkehr. Dort fuhr der Hyundai der Seniorin frontal in einen Lkw, prallte zurück und stieß noch seitlich in einen Linienbus, der hinter dem Unfallfahrzeug fuhr.