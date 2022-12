Auto eines Blutspendedienstes rammt Lkw auf der A 20 bei Tessin – Fahrerin verletzt

„Miet-Explosion“ in Rostock? „Miet-Explosion“ in Rostock?

Vermieter wehren sich gegen Immowelt: So teuer ist Wohnen in Rostock wirklich

In keiner Stadt Deutschlands seien die Mieten in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie in Rostock – sagt jedenfalls das Portal immowelt.de. Stimmt nicht, sagen jetzt die großen Vermieter wie die Wiro. Was Wohnen bei den „Großen“ wirklich kostet und wie die Lage am Markt aussieht.