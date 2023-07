17-jähriger Motorradfahrer gerät bei Bentwisch zwischen Auto und Lkw und wird schwer verletzt

Crash zur Rush Hour

Unfall zwischen Straßenbahn und Auto: Am Mittwochmorgen sind im Rostocker Bahnhofsviertel eine Bahn und ein Pkw zusammengekracht. Der Verkehr auf Straße und Schiene an der Ecke Paulstraße/Wagnerstraße staute sich in beide Richtungen. Zunächst war unklar, was genau passiert war. Ein privates Video zeigt nun, wie es zu dem Unfall kam.