Bentwisch. Aufgrund eines Unfalls am Mittwochmittag (12. Juli) ist die Stralsunder Straße in Bentwisch in beide Richtung gesperrt. Nach Angaben der Polizei Güstrow kollidierten ein Auto, ein LKW und ein Motorrad in der Kurve zwischen Hansestraße und Stralsunder Straße. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

OZ