Fünf Verletzte bei Unfall in Rostock: Krankentransport und Familienauto stoßen zusammen

Fünf Verletzte bei Unfall in Rostock: Krankentransport und Familienwagen mit Baby stoßen am Weißen Kreuz zusammen

Rostock. Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Rostocker Ortsteil Brinckmansdorf sind am Montagvormittag fünf Personen verletzt worden, darunter auch ein Kleinkind. Ein Krankentransporter und der Wagen einer Familie kollidierten miteinander, ein größeres Aufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben gegen 9.15 Uhr auf der Tessiner Straße.

Ein mit drei Personen – Vater, Mutter und Kind – besetzter VW war vom Weißen Kreuz in Richtung Trihotel unterwegs, als der Fahrer trotz doppelt durchgezogener Sperrlinie nach links in ein Wohngebiet abbog. Ihm entgegen kam das Krankenfahrzeug, das auf der Busspur in Richtung Weißes Kreuz fuhr. Zwischen beiden Wagen kam es zum Zusammenstoß. Der Transporter fuhr dem VW in die Seite, genau dort, wo der einjährige Junge saß.

Personen bei Unfall leicht verletzt

Sowohl die drei Insassen im VW als auch die beiden im Krankentransporter erlitten leichte Verletzungen und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle kamen Feuerwehr, mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte und die Polizei zum Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks sind aufgenommen worden.

Von Stefan Tretropp