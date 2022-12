﻿Unfall in Rostock: Lebensbedrohlich verletzter Radfahrer noch nicht identifiziert

In Rostock ist am Donnerstagnachmittag ein bewusstloser Radfahrer an der Stadtautobahn mit einer schweren Kopfverletzung aufgefunden worden. Es ist nicht bekannt, wer der Mann ist oder wie er sich verletzt hat. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Rostock. Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag, dem 29. Dezember, auf bislang unbekannte Weise an der Rostocker Stadtautobahn verunglückt. Laut Polizei wurden die Beamten gegen 14.20 Uhr über einen schwerverletzten Mann an der Einmündung zu einem Tankstellengelände informiert. Der circa 80-Jährige war mit seinem schwarz-lilafarbenen Herrenrad auf dem parallel zur Stadtautobahn verlaufendem Radweg in Richtung Warnemünde unterwegs.

Warum und wie der Radfahrer verunglückt ist, ist unbekannt. Nach Polizeiangaben trug der Mann keinen Helm und war schwer am Kopf verletzt. Noch an der Unfallstelle mussten die Rettungssanitäter den stark blutenden Mann reanimieren. Er wurde in ein Rostocker Krankenhaus gebracht und befindet sich laut Polizeiinformationen in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Das Fahrrad des Mannes ist intakt, nur an den Rädern seien seitliche Abreibespuren sichtbar. Ob diese bei dem Unfall entstanden, ist allerdings unklar. Der Mann führte keinen Ausweis dabei, daher kann er nicht identifiziert werden. Es gebe auch keine Vermisstenmeldungen, die passten, so die Polizei.

Das Fahrrad des verunglückten Mannes ist noch voll intakt, bis auf seitliche Abreibespuren an den Rädern. © Quelle: Polizei Rostock

Die Rostocker Beamten bitten um Zeugenaussagen, um den Unfallhergang und die Identität des Mannes aufzuklären. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der Telefonnummer 0381 491 616 16 entgegen. Online können sich Hinweisgeber an die Internetwache melden, die auf www.polizei.mvnet.de erreichbar ist.

Von OZ