Auto rammt Lichtmast in Rostock und überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt

Fruchtig und lecker: Hier gibt es den Rumtopf der Usedomer Lokalredaktion für den guten Zweck

Zugunsten der OZ-Weihnachtsaktion setzte Lokalredakteur Hannes Ewert im Sommer dieses Jahres einen Rumtopf an. Pünktlich zum Weihnachtsfest ist er fertig geworden und wird am Samstag beim Adventsfest am Theater in Zinnowitz gegen eine Spende für den Förderverein Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm ausgeschenkt.