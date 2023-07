Rostock: Auto rammt Straßenbahn in Marienehe

Rostock. Am Dienstag (25. Juli) gegen 9:40 ist es an der Jägerbak in Rostock-Marienehe zu einem Unfall zwischen einem Auto und der Straßenbahnlinie 5 gekommen. Die Bahn war in Richtung Stadt unterwegs gewesen und befand sich auf der Überfahrt der Kreuzung, als ein Pkw in Richtung Reutershagen seitlich gegen die Bahn fuhr.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand nur Sachschaden, den die Polizei auf 10 000 Euro schätzt. Aufgrund des Unfalls musste eine Teilstrecke in Richtung Stadt für etwa 30 Minuten gesperrt werden, es kam zu Verspätungen auf den Bahnlinien 1 und 5. Bereits am Vormittag konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Laut Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) fahren alle Bahnen wieder nach Fahrplan.

