Party an der Ostsee

„Am Meer“-Festival lockte 350 Feierwütige an den Warnemünder Strand: So war die Stimmung

Rund 350 Besucherinnen und Besucher haben am Freitag ausgiebig beim „Am Meer“-Festival am Warnemünder Strand gefeiert. Doch etwas trübte die Stimmung: das frühe Ende der Veranstaltung. Was Rostocker und Gäste hierzu sagten und wie sie die Veranstaltung sonst fanden – mit Bildergalerie.