Warnemünde: Autofahrer verliert Kontrolle und rammt parkendes Auto – drei Verletzte

Konzert während der Hanse Sail

1986 gelang der britisch-kanadischen Band „Cutting Crew“ ihr größter Hit „(I just) died in your arms“. Kein Wunder, dass er das Highlight des Auftritts auf der Hanse Sail in Rostock am Samstagabend gewesen ist. Welche Songs außerdem gespielt wurden und wie die Stimmung war.