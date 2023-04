﻿Stau nach Straßenbahn-Unfall in Rostock: Tram rammt Transporter – Warnowstraße gesperrt

Bildungscampus nur für Handwerker?

Obwohl die Schülerzahlen in Rostock perspektivisch sinken werden, will Schulsenator Steffen Bockhahn in neue Schulen investieren – unter anderem in eine Schule, die den Nachwuchs für das Handwerk sichern soll. Welche Schulen Rostock erweitern, um- oder komplett neu bauen will