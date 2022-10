﻿Licht aus, Heizung runter, dafür Kurse in Präsenz: Rostocker Uni plant für den Winter

Die Raumtemperaturen sollen sinken, auch das Wasser beim Händewaschen soll kalt bleiben. Um Energie zu sparen, hat die Universität Rostock einige Maßnahmen für die kommenden Monate geplant. Wie sie mit Eingriffen in die Lehre und Forschung der Energiekrise trotzen will.

Rostock. Mit rund 160 Gebäuden ist die Rostocker Universität einer der größten Energieverbraucher der Hansestadt Rostock und Mecklenburg-Vorpommerns. Die Ausgaben für alle Gebäude betrugen im Jahr 2021 elf Millionen Euro. „2023 rechnen wir mit Kosten von 25 Millionen Euro, inklusive aller Betriebskosten, wie Reinigung und Wartung der Universität“, so Dr. Jan Tamm, Kanzler der Universität Rostock.

Angesichts der akuten Energiekrise ist ein Sparplan unabdingbar, um zu einer Reduzierung der Heiz- und Energiekosten im kommenden Semester beizutragen und den Lehrbetrieb und die Forschung in alltäglicher Form beizubehalten. Für die Studierenden und Mitarbeitenden bedeutet das in Zukunft wohl: warm anziehen.

Seminarräume der Uni Rostock werden bis zu drei Grad kälter

„Wir müssen sparen: aus Kostengründen, um nachhaltig zu wirtschaften und um natürlich die Energiespeicher über den Winter zu schonen“, sagt Tamm. So wird auf dem Uni-Campus unter anderem die Raumtemperatur in Büros, Hörsälen, Seminarräumen, Bibliotheken und Arbeitsräumen um zwei bis drei Grad gesenkt – auf 19 Grad Celsius. Die Gemeinschaftsflächen wie Treppenhäuser, Flure und Foyers werden in Zukunft nicht mehr beheizt. Insbesondere die Belegungspläne der Hörsäle und Seminarräume werden angepasst. So macht beispielsweise die Nutzung des Audimax für eine Veranstaltung mit nur wenigen Personen energiekostentechnisch keinen Sinn mehr.

Im September 2022 wurde die Steuerungsgruppe „Energie sparen“ gegründet, die aus Vertretenden des Rektorats, der Pressestelle, des Krisen- und Energiemanagements sowie Vertretenden der Fakultäten besteht. Sie koordiniert die universitätsweiten Maßnahmen – mit Ausnahme der Unimedizin. „Die Liste der Sparmaßnahmen ist lang“, sagt Jan Tamm. Der Sparplan schreibe unter anderem vor, so lange wie möglich Tageslicht zu nutzen und beim Verlassen von Räumen das Licht ausschalten. Dabei setzt die Hochschule auf die Mithilfe der Menschen auf dem Campus.

Uni Rostock will an Präsenzunterricht im Winter festhalten

Auch das Anleuchten von Universitätsgebäuden sowie die Außenbeleuchtung soll im kommenden Semester verboten werden. Diese wurde am Universitätsplatz 2 und 4 bereits ausgeschaltet. Darüber hinaus werden die dezentralen Trinkwassererwärmungsanlagen abgeschaltet, so dass in den Sanitärräumen das Händewaschen überwiegend nur noch mit Kaltwasser möglich sein wird.

Die Priorität der Sparkampagne ist, die Lehre und Forschung in Präsenz aufrechtzuerhalten. Der Kanzler der Universität Rostock zeigt sich zuversichtlich: „Wir rechnen aktuell mit keinen kritischen Einschränkungen für den Betrieb von Forschung und Lehre. Letztendlich hängt es aber von der unterbrechungsfreien Strom- und Wärmeversorgung über den gesamten Winter ab“, betont Tamm. „Dafür sparen wir, damit die Versorgung für alle möglich ist.“

Rostocker Uni-Kanzler: „Es kommt auf Beitrag jedes Einzelnen an“

Wie alle Einrichtungen, Betriebe und Privatpersonen sieht auch die Uni Rostock die massiv steigenden Kosten für Gas, Fernwärme und Strom auf sich zukommen. „Steigerungen von 1,5 Prozent jährlich können wir finanzieren“, so Tamm. „Für alles darüber hinaus benötigt die Universität zusätzliche Mittel – wir erhoffen uns Unterstützung von Bund und Land“, so der Kanzler. 13 Millionen Euro höhere Ausgaben sind für das laufende und das kommende Jahr zu erwarten, die die Uni erbringen muss. „Die Differenz von einer Million Euro kommt zustande, weil die Universität auch Einnahmen aus der Nutzung hat – beispielsweise durch drittmittelfinanzierte Projekte oder die Nutzung der Flächen durch andere Einrichtungen“, begründet Uni-Kanzler Tamm die Summe.

„Die Fakultäten haben natürlich ganz unterschiedliche Energiebedarfe. Eine Universitätsmedizin mit Patientenversorgung hat einen ganz anderen Energiebedarf als beispielsweise eine Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät.“ Tamm appelliert an die Studierenden und Mitarbeitenden: „Es kommt auf den Beitrag eines jeden Einzelnen an, egal ob viel oder wenig eingespart werden kann. Letztendlich entnehmen wir alle Energie aus demselben ‚Topf‘, welcher für alle reichen muss.“

Von Lena Bergmann