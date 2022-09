﻿Uni Rostock sucht neuen Rektor: Warum die Kandidaten schweigen müssen

Am 26. Oktober bestimmen die Mitglieder des Konzils, wer in Zukunft an der Universität Rostock die Leitung inne hat.

In Rostock könnte mit Professorin Elizabeth Prommer erstmals eine Frau das höchste Amt an der Uni übernehmen. Wer ihr Gegenkanididat ist und was über die Medienforscherin und den Mathematiker bekannt ist, die sich öffentlich nicht äußern dürfen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket