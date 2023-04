﻿Rostock: Was Uni-Rektor Schareck zum Abschied geschenkt bekam

Rostock: Am Freitagabend wurde Uni-Rektor Wolfgang Schareck in den Ruhestand verabschiedet. Am 14. April tritt Elizabeth Prommer in seine Fußstapfen und übernimmt als erste Frau das Rektorat. Für Schareck gab es viel Applaus und besondere Geschenke von der Bildungsministerin. Mit Video vom Empfang

Rostock. In wenigen Tagen endet eine Ära! Die Ära des Mediziners und Gefäß- und Transplantationschirurgen Prof. Dr. Wolfgang Schareck, der 14 Jahre lang als Rektor die Geschicke der Rostocker Uni leitete. Am Freitagabend auf dem 12. Akademischen Jahresempfangs der Universität Rostock, der in der neuen Mensa „Ulme“ stattfand, verabschiedet er sich bei den über 200 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Ihm fällt es schwer, ein kurzes Grußwort zu halten, wenn er in die vielen vertrauten Gesichter blickt. „Ich bedanke mich für Ihre Zuneigung und Vertrauen“, sagt der mittlerweile 70-Jährige. Dafür gibt es minutenlangen Applaus. „Das geht alles von meiner Zeit ab“, ruft der baldige Rektor a.D. dem Publikum schmunzelnd zu. Gleichzeitig ist er sehr berührt von dieser Geste. Schareck bedankt sich auch bei seiner Frau, die in Rostock geboren ist, und seiner Familie, die ihm über all die Jahre den Rücken freigehalten haben.

Für ihn sei es gleichzeitig der letzte akademische Akt und auch Neuland, welches er betritt. Am 14. April geht der gebürtige Düsseldorfer in den Ruhestand. „Ich gehe mit Gelassenheit. Ich habe viel erreicht in den letzten Jahren.“ Eine herausragende Leistung ist mitunter die Zusammenführung von Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Zudem lenkte das Doppeljubiläum 800/600 viele nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Rostock. Auch ein Verdienst von Schareck, so die Bildungsministerin Bettina Martin.

Video vom Empfang:

Rektor der Universität Rostock verabschiedet Auf dem 12. Akademische Jahresempfang am Freitagabend wurde Uni-Rektor Wolfgang Schareck verabschiedet. © Quelle: Ostsee Zeitung

Die Amtsnachfolge tritt die 57-jährige Prof. Dr. Elizabeth Prommer an. Die Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin, die in Kalifornien studierte, freut sich auf den neuen Posten. Die designierte Rektorin ist die erste Frau nach über 600 Jahren, die das Rektorat übernimmt.

2009 wurde Schareck zum Uni-Rektor ernannt. Selbst bezeichnet er sich als Netzwerker, Brückenbauer und Impulsgeber. Sich zu vernetzen und vor allem Begegnungen seien für ihn das Wichtigste. Sein Wunsch für die Zukunft ist, dass sich Universität und Stadt noch mehr verzahnen und die Nähe zueinander suchen. Diesem Wunsch sei die neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger bereits nachgekommen. „Die ersten Nachrichten über Whatsapp sind mit Elizabeth Prommer bereits ausgetauscht. Wir sind schon mal vernetzt“, erzählt sie lächelnd.

„Güldene Greiffigur“ und Gartengeräte als Abschiedsgeschenke

Als Abschiedsgeschenk gab es für Schareck noch eine „güldene Greiffigur“ für seinen Schreibtisch. Etwas anderes hatte sich die Bildungsministerin Bettina Martin (Schwerin) einfallen lassen: ein einjähriges Zeitschriftabonnement für ein Gartenmagazin und dazu ein Set aus Grubber und Schaufel für den Garten. Dass er gerne im Garten buddelt, habe sie auf seinem Instagram-Account, der knapp 1000 Follower zählt, gelesen, sagt sie zur Erklärung. Da er Akademiker ist und bleibt, und sein theoretisches Wissen erweitern möchte, fand Martin die Idee mit dem Magazin ganz passend. Im Übrigen legte sie den Anwesenden sehr ans Herz, dem Insta-Account des baldigen Ex-Rektors zu folgen.

Zähe Verhandlungen mit dem Land im Interesse der Uni Rostock

Zuvor erwähnt sie seine außergewöhnlich lange Amtszeit, „und dafür gibt es gute Gründe.“ 2010 wurde er zum besten Rektor des Jahres gewählt. Da war er gerade mal ein Jahr im Amt. Der Wahl-Rostocker ließ 36 andere Rektoren aus Deutschland hinter sich. „Er ist ein Meister der Kommunikation.“ Zudem habe er einen großen Anteil daran, dass sich das Land MV als ein Wissenschaftsstandort etabliert habe. Aber: Er sei auch eine harte Nuss, öfter habe er mit dem Land gerungen. Dabei hatte er immer die Interessen der Uni im Blick und nie seine persönlichen Belange, so Martin.

Anschließend wünschte sich Schareck noch eine Podiumsdiskussion darüber, wie sich die „alt Eingesessenen und Neuankömmlinge in Rostock“ die Stadt künftig vorstellen und mitgestalten wollen. OZ-Chefredakteur Andreas Ebel moderierte.

Als musikalische Umrandung des Abends sang Marie-Luise Böning (33) das Lied „Vorwärts ist keine Richtung“ von Spaceman Spiff. Gitarrist Marten Pankow (32) begleitet sie dabei.