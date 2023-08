﻿Therapiehund unterstützt Ärzte in Rostock: „Durch Grizzly können sich Patienten besser öffnen“

Rostock. Er ist der Mitarbeiter mit dem treuesten Blick und wird wohl am häufigsten gekuschelt. Der siebenjährige Grizzly unterstützt seit anderthalb Jahren Prof. Dr. Oliver Tucha und Dr. Lara Tucha bei der Therapie an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychologie der Universitätsmedizin Rostock. Die aktivierende Art des Australien Shepherds sei einer der Gründe, warum er mit Patienten arbeiten darf.

Hund muss Klinik-Atmosphäre kennenlernen

„Ich bin in einer Hundefamilie groß geworden und wollte immer einen eigenen Hund“, blickt Lara Tucha zurück. Zusammen mit ihrem Mann Oliver Tucha ließ sie sich vor einigen Jahren auf das Abenteuer ein. Ihren ersten Hund, ebenfalls ein Australien Shepherd, nahm sie oft mit, wenn sie mit Kindern mit ADHS arbeitete. „Er hatte eine beruhigende Wirkung auf die Kinder. Sie merkten, wenn sie nicht so wild waren, kam der Hund gerne zu ihnen.“

Prof. Dr. Oliver Tucha und Dr. Lara Tucha haben den Australien Shepherd Grizzly vor sieben Jahren zu sich geholt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Grizzly hat ein anderes Wesen, er ist aktivierender. „Das kann in der Therapie helfen, damit sich Patienten öffnen.“ Das Paar machte mit Grizzly die Ausbildung zum Therapiebegleithund – damals noch in Holland, wo sie lebten. „Wir haben ihn als Welpen zu uns geholt und seitdem sozialisiert“, erzählt Oliver Tucha. Dazu gehöre zum Beispiel der Umgang mit Krücken oder Rollstühlen. Der Hund müsse an Geräusche und Gerüche in der Klinik gewöhnt werden.

Gründliche Prüfung, ob Einsatz in Klinik möglich ist

Die Ausbildung müssen Tierhalter selbst zahlen, anschließend wird umfangreich geprüft, ob der Hund in der Klinik arbeiten darf. „Die Klinik war sehr offen gegenüber der Idee eines Therapiebegleithundes. Außerdem brauchten wir die Genehmigung eines Tierarztes und des Veterinäramtes, das Räumlichkeiten und Arbeitsbedingungen geprüft hat.“

Grizzly kommt unter anderem in der Gesprächstherapie zum Einsatz. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Grizzly darf zwei Stunden in der Woche bei der Psychotherapie unterstützen. In welcher Form und welchem Umfang hängt individuell von den Patienten und deren Bedürfnissen ab. „Mal ist es eine Belohnung, Grizzly streicheln zu dürfen, mal sitzt er während der Gesprächstherapie im Raum und beruhigt die Patienten, indem sie ihn streicheln dürfen“, erklärt Lara Tucha. Auch Spaziergänge mit dem Australien Shepherd seien möglich.

Tiergestützte Therapie ist nicht für alle Patienten geeignet

Neuropsychologin Lara Tucha leitet die Arbeitsgruppe Tiergestützte Therapie an der Psychiatrischen Klinik und weiß dementsprechend um die Vorteile eines Therapiebegleithundes: „Ein Hund kann ein Medium in der Therapie sein, damit sich Patienten öffnen. Er geht unvoreingenommen auf Menschen zu, was gerade Patienten mit Depressionen ein gewisses Selbstwertgefühl suggeriert. So bekommt der Hund, und damit auch wir, einen Zugang zu der Person.“

Der Hund hat seinen Namen Grizzly bekommen, weil er als Welpe an einen Bären erinnerte. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Natürlich eigne sich die Hundeunterstützung nicht bei allen Patienten: „Man denke nur mal an Menschen, die Angst vor Hunden haben oder eine Tierhaarallergie.“ Mal empfehlen die beiden Besitzer von Grizzly die Unterstützung, mal kommen Kollegen oder Patienten auf die beiden mit dem Wunsch zu, Grizzly unterstützend in die Therapie zu integrieren. Für Patienten kostet das nichts. „Es muss eine Herzensangelegenheit bleiben, wir wollen das Tier nicht ausbeuten“, betont Oliver Tucha.

Grizzly, der seinen Namen wegen seines teddybärhaften Aussehens als Welpe bekam, ist jeden Tag in der Klinik. „So gewöhnt er sich weiterhin an den Alltag in einer psychiatrischen Klinik.“ Der Bedarf an tiergestützter Therapie in der Klinik in Gehlsdorf ist groß. „Wir haben mehr Anfragen als Möglichkeiten“, sagt Oliver Tucha. Auch deshalb werden aktuell die zwei Basset Hounds Otto und Willi ausgebildet, um Grizzly später einmal unterstützen zu können. „Die sind aber noch jugendlich wild, das wird noch dauern“, so der leitende Psychologe Tucha.

