﻿Unimedizin oder Südstadtklinik: Rostock regelt Notaufnahme neu

Die beiden Krankenhäuser der Hansestadt weichen ab 1. Oktober von der Aufteilung nach geraden und ungeraden Tagen ab. Dadurch sollen Mitarbeiter entlastet werden und Verletzte weniger warten müssen.

Rostock. Nur eine Sekunde lang nicht aufgepasst, schon schneidet sich das Brötchenmesser am Frühstückstisch statt durch die Backware zentimetertief in die Handfläche und das Blut fließt in Strömen. Ein Pflaster reicht nicht mehr, der nächste Weg führt in die Notaufnahme. Da der Kalender einen ungeraden Tag im Monat anzeigt, ist die Universitätsmedizin in der Schillingallee die richtige Adresse.

An geraden Tagen wäre es das Südstadtklinikum. So war es seit gut 50 Jahren in Rostock geregelt. Doch das soll sich nun ändern. Ab dem 1. Oktober werden beide Krankenhäuser an jedem Tag gleichermaßen Notfallpatienten aufnehmen. „Heiße“ und „kalte“ Tage, wie sie im Klinikjargon genannt werden, gibt es künftig nicht mehr. Darüber informierten die Leiter beider Kliniken und die Stadtverwaltung am Mittwoch.