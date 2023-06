Schreibmaschine und Wählscheibentelefon sind Geschichte, die gute alte Rohrpost ist aber lebendig wie eh und je. An der Rostocker Unimedizin sticht die Uralt-Technik sogar moderne Roboter aus. Wie das sechs Kilometer lange System funktioniert und warum es vor neun Jahren eingebaut wurde.

Rostock. Der Rohrpost gehört die Zukunft – glaubt Tesla-Chef Elon Musk. Er möchte Menschen mit 1000 Stundenkilometern auf Reisen schicken: Sein Hyperloop, eine Art Rohrpost für Passagiere, würde Fahrten von der Ostsee nach Berlin oder Hamburg in ein paar Minuten ermöglichen – falls so ein System in absehbarer Zeit tatsächlich gebaut wird, was nicht wenige Experten bezweifeln.