﻿Experimente mit Mäusen an der Unimedizin Rostock: Tierversuche haben ihren Sinn und Zweck

Auch nach Jahren der Kritik werden in der Forschung und Medizin noch immer Tierversuche durchgeführt – auch in Rostock. Ist das noch zeitgemäß? Solange es nicht anders funktioniert, ist es das, kommentiert OZ-Volontärin Philippa Bouren.

Rostock. Die Debatte, zwischen Menschen- und Tierwohl abzuwägen, finden wir in vielen Bereichen unseres Lebens: beim Fleischessen, bei Umwelt- und Artenschutz oder eben bei Tieren in der Forschung. Denken wir an Tierversuche, kommen uns vielfach schwarz-weiße Horrorbilder in den Kopf. Aus einer Zeit, in der verrückte Wissenschaftler sich an Tieren austoben konnten und es weder Transparenz noch Gesetze für Tierwohl gab.

Doch durch Tierversuche sind wir in der Medizin und Forschung weitgekommen, ohne sie gäbe es keine Antibiotika, Insulin oder wichtige Impfstoffe. Forschungsmethoden sind heute so weit, dass sie auf ältere Tierversuche aufbauen können und nicht immer wieder bei Null anfangen müssen. Durch Künstliche Intelligenz lassen sich riesige Datensätze miteinander vergleichen und Organe im Labor züchten. Der Wissenschaft sollte Glauben geschenkt werden, wenn sie sagt, dass sie nur, wenn es nicht anders geht, Tierversuche durchführt.

Wann Tierversuche enden, hängt vom Wissen des Menschen ab

All das, strenge Regularien und ein größeres Bewusstsein für die Ethik hinter der Forschung, hat die Wissenschaft vorangebracht. Je größer unser Wissen, desto weniger Tiere müssen am Ende eingesetzt werden.